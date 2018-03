Ex-Frau mit Diesel übergossen: Prozessbeginn mit Geständnis

In dem Verfahren geht es um zwei Vorfälle, die sich beide in einem Asia-Geschäft in Eschborn (Main-Taunus-Kreis) ereignet haben sollen, in dem die Frau angestellt war. Im Dezember 2016 wurde das Opfer demnach von dem Angeklagten gewürgt. Im Juni vergangenen Jahres erschien er mit einer halbvollen Flasche Diesel und schüttete ihn über die schreiende Frau. Er verstieß laut Anklage seinerzeit auch gegen eine bereits früher verhängte gerichtliche Kontaktsperre. Nach diesem Zwischenfall war der 69-Jährige in Untersuchungshaft gekommen.

Vor Gericht räumte der 69-Jährige am Freitag beide Taten ein. Er habe aus blanker Geldnot nicht mehr ein noch aus gewusst. «Ich war am Ende. Ich bin ausgerastet», sagte er. Weil er bei gescheiterten Aktivitäten in der Gastronomie Schulden angesammelt habe, seien diverse Immobilien von der Frau auf den Sohn übertragen worden, so dass er völlig ohne Geld dagestanden habe. Die Strafkammer hat vorerst drei weitere Verhandlungstage bis Ende März anberaumt.