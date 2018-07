Ex-Innenminister Milde im Alter von 84 Jahren gestorben

Darmstadt (dpa/lhe) - Hessens Landespolitik trauert um den früheren hessischen Innenminister Gottfried Milde (CDU). Er sei am Samstag im Alter von 84 Jahren in seinem Haus im südhessischen Griesheim gestorben, sagte eine Sprecherin der hessischen CDU in Wiesbaden am Montag. Zuvor hatte das «Darmstädter Echo» berichtet. Milde gehörte der ersten CDU-geführten Landesregierung unter Ministerpräsident Walter Wallmann (CDU) an, die 1987 ins Amt gekommenen war.