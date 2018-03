Ex-Schiedsrichter scheitert erneut mit Klage gegen den DFB

Frankfurt/Bremen (dpa/lni) - Der langjährige Drittliga-Referee und Bundesliga-Assistent Malte Dittrich ist am Donnerstag vor dem Landesarbeitsgericht Hessen erneut mit seiner Klage gegen den Deutschen Fußball-Bund gescheitert. Eine Revision zum Bundesarbeitsgericht ließ die Kammer in Frankfurt am Main nicht zu. Das Urteil ist damit rechtskräftig.