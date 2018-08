Ex-Teamchef Godefroot zu Ullrich: «Macht mich betroffen»

Der Tour-de-France-Sieger von 1997 war am Freitag in einem Frankfurter Hotel vorübergehend festgenommen worden, nachdem er eine Escort-Dame angegriffen und verletzt haben soll. Gegen Ullrich wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Bei seiner Festnahme am frühen Freitagmorgen stand Ullrich laut Polizei mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Betroffen zeigt sich auch Ullrichs früherer Teamkollege Matthias Kessler. «Wir können alle nur hoffen, dass Jan selbst will und Ärzte ihm helfen können», sagte Kessler «t-online.de». Seine Verbindung zu Ullrich sei in letzter Zeit abgebrochen, berichtete der gebürtige Franke, der nach einem Sturz halbseitig gelähmt ist. «Der Kontakt zu Jan war immer ganz gut - bis er meinte, er habe jetzt neue super Freunde», sagte Kessler.

Danach habe er keinen Einfluss mehr ausüben können. «Da konnte ich so wie viele andere nichts mehr tun. Wir alle waren machtlos», ergänzte der 39-Jährige. Jetzt bleibe nur, Ullrich die Daumen zu drücken und zu hoffen, dass er die Kurve bekomme.