Ex-Verfassungsschützer: Ermittlungsverfahren eingestellt

Man akzeptiere die juristische Entscheidung, sagte ein Fraktionssprecher am Freitag in Wiesbaden. Die Linken blieben jedoch bei ihrer Einschätzung, dass Temme wissentlich gelogen habe.

Unterlagen bewiesen, dass der Verfassungsschützer in der Zeit vor den tödlichen Schüssen auf Halit Yozgat 2006 in Kassel dienstlich mit der NSU-Mordserie befasst gewesen sei. Im NSU-Bundestagsausschuss hatte Temme 2012 gesagt, die Taten seien dienstlich kein Thema gewesen.

Der damalige Verfassungsschützer war kurz vor oder während der Tat in dem Internetcafé gewesen - nach eigener Aussage aus privaten Gründen. Er geriet vorübergehend unter Verdacht. Der Mord wird dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugeschrieben. In den Untersuchungsausschüssen beleuchten die Parlamente, ob in den Behörden bei den Ermittlungen zur NSU-Mordserie Fehler gemacht wurden. Der NSU flog 2011 auf.