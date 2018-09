Ex-Weltmeisterin Mare Dibaba startet beim Frankfurt-Marathon

Frankfurt/Main (dpa) - Die frühere Weltmeisterin Mare Dibaba steht an der Spitze des Frauen-Starterfeldes beim Frankfurt-Marathon. Wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte, will die 28 Jahre alte Äthiopierin am 28. Oktober eine Zeit unter 2:20 Stunden in der Mainmetropole laufen. Dibaba gewann 2015 in Peking den WM-Titel und holte ein Jahr später bei den Olympischen Spielen in Rio Bronze. Sie hat eine Bestzeit von 2:19:52 Stunden vorzuweisen.