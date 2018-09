Experten: Computernetze von Kliniken nicht genug gesichert

Die SPD im hessischen Landtag legte kürzlich mit einer Kleinen Anfrage den Finger in die Wunde. In ihrer Antwort gibt die Landesregierung zu, «dass die IT der Krankenhäuser regelmäßigen Bedrohungen ausgesetzt ist». Allerdings sei «kein Fall bekannt, bei dem Patientendaten bzw. Gesundheitsdaten erbeutet wurden».