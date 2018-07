Experten: Kommunen bei Nachhaltigkeitsfragen mehr einbinden

Wiesbaden (dpa/lhe) - In seinem politischen Bemühen um eine nachhaltige Entwicklung soll Hessen einem Expertenrat zufolge die Kommunen stärker mit ins Boot holen. Vorreiter-Kommunen und die Regierungspräsidien sollten in die regelmäßig stattfindende Nachhaltigkeitskonferenz einbezogen werden, riet das Gremium der Landesregierung. Der sechsköpfige Rat übergab am Montag ein entsprechendes Gutachten an Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) in Wiesbaden.