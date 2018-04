Explosion an Auto: Motiv im privaten Bereich vermutet

Wiesbaden (dpa/lhe) - An einem Auto in Wiesbaden hat es am Freitagmorgen eine Explosion gegeben. Ein 46-jähriger Mann sei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Straße wurde abgesperrt, die Ermittlungen liefen an. Das Motiv vermutet die Polizei «eher im privaten Bereich». Von einer politisch motivierten Tat werde nicht ausgegangen.