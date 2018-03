Explosion in Shisha-Bar: Mehrjährige Haftstrafen gefordert

Eine Statue der Göttin Justitia mit einer Waage in ihrer Hand. Foto: S. Puchner/Archiv

Eine Statue der Göttin Justitia mit einer Waage in ihrer Hand. Foto: S. Puchner/Archiv

Gießen (dpa/lhe) - Für den Brand und die Explosion in einer Shisha-Bar in Gießen sollen vier junge Männer mehrjährige Haftstrafen bekommen. Das forderte die Staatsanwaltschaft am Dienstag vor dem Landgericht Gießen. Der Anklagevertreter plädierte auf besonders schwere Brandstiftung und fahrlässige Körperverletzung - ließ aber wegen fehlender Beweise den Vorwurf des versuchten Mordes fallen.