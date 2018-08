Explosion in Wohnhaus: Identität von zweiter Leiche geklärt

Knüllwald (dpa/lhe) - Nach der Explosion eines Wohnhauses im nordhessischen Knüllwald ist die Identität des zweiten Opfers geklärt. Es handele sich bei der Leiche um den vermissten 79-jährigen Hausbewohner, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Zunächst hatte es geheißen, der Mann sei 87 Jahre alt. Rettungskräfte hatten in der Nacht den Toten in den Trümmern des Wohnhauses gefunden. Nach dem Einsturz des Gebäudes am Montag war bereits die 74-jährige Ehefrau des Vermissten tot geborgen worden.