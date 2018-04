Explosion von Shisha-Bar: Angeklagte gehen gegen Urteil vor

Fassade des Landgerichts in Gießen. Foto: Marius Becker/Archiv

Fassade des Landgerichts in Gießen. Foto: Marius Becker/Archiv

Gießen (dpa/lhe) - Die Explosion einer Shisha-Bar in Gießen beschäftigt auch weiterhin die Justiz. Zwei der vier Angeklagten legten Revision gegen ihre Urteile ein, berichtete ein Sprecher des Landgerichts Gießen am Freitag. Nun muss sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit dem Fall befassen.