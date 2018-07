Extremsportler will Weltrekord mit Bobby-Car aufstellen

Groß-Gerau/Darmstadt (dpa/lnw) - Mit einem düsengetriebenen Bobby-Car will der Extremsportler Dirk Auer aus dem hessischen Groß-Gerau Anfang August in Bottrop einen neuen Weltrekord aufstellen. Sein umgebautes Kinderspielzeug wird dabei von drei Turbinen mit insgesamt rund 180 PS angetrieben. Ein Triebwerk ist direkt am Bobbycar verbaut, zwei weitere an Armhaltungen montiert.