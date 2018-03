FC Ingolstadt mit neuem Schiedsrichter-Ärger

Vor 14 000 Zuschauern am Böllenfalltor gingen die Gäste durch Robert Leipertz (18. Minute) in Führung. Tobias Kempe (67./Foulelfmeter) besorgte den Ausgleich nach dem beklagten Elfmeterpfiff. «Ich glaube, wir hatten das Geschehen weitestgehend unter Kontrolle. Nach der Führung spielten wir es gut und lassen wenig zu. Dann kommt die Elfmetersituation, zu der sich jeder selbst ein Bild machen kann», sagte Trainer Stefan Leitl.

Darmstadts Fabian Holland hatte im Ingolstädter Strafraum auf den Kontakt mit Hauke Wahl gewartet und war dann gefallen. Das gab der Mittelfeldspieler auch selbst zu. Wenn er im Strafraum berührt werde, falle er - und dann gebe es Elfmeter, sagte der 27-Jährige.

Bei allem Ärger, Verständnis war auf Ingolstädter Seite auch vorhanden. «Ich mache Darmstadt keinen Vorwurf. In der aktuellen Situation musst du alles versuchen, und das muss nicht immer schön sein», sagte Torschütze Leipertz. «Ich denke, es ist besser, wenn wir auf uns selbst schauen und in Zukunft einfach konsequenter auf das 2:0 gehen.»

Wenigstens ist die Situation nach dem 1:1 etwas weniger prekär als nach dem 0:1 gegen Bochum. Mit 34 Punkten hat der FCI sieben Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

«Auf dieser kämpferischen Leistung können wir aufbauen. Wir sind auf dem richtigen Weg», sagte Mittelfeldakteur Tobias Schröck. Ingolstadt holte nach drei Niederlagen in Serie wieder einen Punkt. «Die Mannschaft verdient für die Leistung ein großes Kompliment. Sie hat einige Ausfälle sehr gut kompensiert und Moral gezeigt», lobte Leitl. Am kommenden Sonntag soll wieder ein Heimsieg her. Dann ist Dynamo Dresden im Ingolstädter Sportpark zu Gast.