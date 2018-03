FDP-Fraktion: Aus «Regionalverband» «Metropolverband» machen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Regionalverband Frankfurt/RheinMain sollte nach einem Vorschlag der Landtags-FDP in «Metropolverband» umbenannt werden. Dies würde seine Wichtigkeit hervorheben, sagte der kommunalpolitische Sprecher Jörg-Uwe Hahn am Mittwoch im Landesparlament in Wiesbaden. Anlass der Debatte war die geplante Fortschreibung des «Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/RheinMain», das die freiwillige kommunale Zusammenarbeit regelt.