FDP-Fraktion fordert zügigere Abschiebungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der FDP-Innenexperte Wolfgang Greilich fordert von der Landesregierung eine konsequentere Abschiebung von Asylsuchenden, die nicht zum Bleiben berechtigt sind. Hessen liege im bundesweiten Vergleich nur auf Platz sieben. «Es ist sinnvoll, dass die Menschen, die zu uns kommen, möglichst für die gesamte Dauer des Verfahrens zusammen untergebracht werden», erklärte Greilich am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. SPD und Union hatten sich in Berlin auf die Einrichtung von Zentren für die Aufnahme von Schutzsuchenden geeinigt. Dort sollen auch Asylverfahren stattfinden.