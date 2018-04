FDP-Fraktion will Kita-Personal massiv aufstocken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die FDP-Fraktion im hessischen Landtag will mit 7000 zusätzlichen Kita-Erzieherinnen die Qualität der Kinderbetreuung verbessern. Nur mit deutlich aufgestocktem Personal bleibe in den Einrichtungen mehr Zeit für das einzelne Kind, argumentierte der Fraktionsvorsitzende René Rock am Mittwoch in Wiesbaden. Um die neuen Fachkräfte zu gewinnen, müsse die Erzieher-Ausbildung reformiert werden. Die FDP schlägt unter anderem berufsbegleitende, vergütete Ausbildungsgänge vor.