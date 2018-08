FDP-Spitzenkandidat: mit Steuersenkung Wohnungsbau ankurbeln

Dass er sich persönlich besser mit dem SPD-Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel als mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) verstehe, könne am Altersunterschied liegen, sagte Rock im FR-Interview. «Und an der gemeinsamen Leidenserfahrung in der Opposition. Da kommt man sich auch persönlich näher.» Rock geht nach eigenen Worten davon aus, dass die hessische FDP vor dem Eintritt in eine Koalition einen Mitgliederentscheid machen wird.