FDP-Vorsitzender Ruppert verteidigt Ampel-Absage

Hofheim (dpa/lhe) - Landesvorsitzender Stefan Ruppert hat die Absage der FDP an ein Jamaika-Bündnis und eine grün geführte Ampel verteidigt. «Die FDP Hessen wird in keine Koalition eintreten, in der sie nicht gebraucht wird, und sie wird in kein Bündnis mit einem grünen Ministerpräsidenten eintreten. Mit den Grünen gibt es keine ausreichenden inhaltlichen Gemeinsamkeiten», sagte er am Samstag bei einem Landesparteitag in Hofheim (Main-Taunus-Kreis). Die Freien Demokraten gingen stattdessen nach der Landtagswahl «selbstbewusst und in der Substanz gestärkt in die Opposition».