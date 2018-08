FDP fordert Erleichterungen bei Kita-Wahl

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die FDP-Fraktion im hessischen Landtag will Eltern die Wahl einer Kita auch außerhalb des Wohnortes erleichtern. Wenn eine Familie ihre Kinder beispielsweise in der Nähe des Arbeitsplatzes betreuen lassen will, sollte dies uneingeschränkt möglich sein, forderte der Fraktionsvorsitzende René Rock am Mittwoch im Landtag. Noch immer würden nicht in allen Städten und Gemeinden auswärtige Kinder in Kindertagesstätten aufgenommen, weil der Kostenausgleich mit der Wohnort-Kommune als unzureichend angesehen werde.