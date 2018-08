FDP geht ohne Koalitionsaussage in den hessischen Wahlkampf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische FDP zieht ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf um den Landtag. Es gebe zwar auch Überschneidungen mit anderen Parteien in den Programmen, sagte der Landesvorsitzende Stefan Ruppert bei der Präsentation der Wahlkampfkampagne am Donnerstag in Wiesbaden. Die Liberalen würden aber einen unabhängigen Wahlkampf führen und wollten dabei für möglichst große Veränderungen in Hessen stehen.