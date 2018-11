FDP lehnt weitere Gespräche über Ampel-Koalition ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische FDP will keine weiteren Gespräche mit den Grünen über ein Dreier-Bündnis mit der SPD führen. Das sagte die Generalsekretärin der hessischen Liberalen, Bettina Stark-Watzinger, am Donnerstagabend in Wiesbaden. Zuvor hatten Vertreter von Grünen und FDP über die Möglichkeiten einer Regierungsbildung nach der Landtagswahl gesprochen.