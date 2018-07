FDP reklamiert bei Regierungsbeteiligung Wirtschaftsressort

Der hessische FDP-Fraktionsvorsitzende René Rock steht in Wiesbaden vor einem Plakat seiner Partei. Foto: Frank Rumpenhorst

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Falle einer Regierungsbeteiligung nach der hessischen Landtagswahl im Herbst will die FDP das Wirtschaftsministerium übernehmen. «Ich kann mir kaum eine Regierung vorstellen, in der die Freien Demokraten nicht die Verantwortung für die Wirtschaftspolitik haben sollten», sagte der Fraktionsvorsitzende im Landtag und Spitzenkandidat der FDP, René Rock, im Sommerinterview des Hessischen Rundfunks. Derzeit ist Tarek Al-Wazir von den Grünen Wirtschaftsminister in Hessen.