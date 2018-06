FDP scheitert mit Burkaverbot und erntet Populismus-Vorwürfe

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die FDP-Fraktion ist mit ihrer Forderung nach einem gesetzlichen Burkaverbot an Hessens Schulen gescheitert. Die übrigen Landtagsfraktionen warfen den Liberalen am Donnerstag im Wiesbadener Parlament Populismus und reine Wahlkampftaktik vor. Es gebe keine Regelungslücke und auch keine Fälle von Vollverschleierung an den hessischen Schulen, begründete Kultusminister Alexander Lorz (CDU) seine Ablehnung des Gesetzentwurfes. Das Tragen von Burka oder Niqab werde bereits durch einen entsprechenden Erlass untersagt und deshalb auch nicht geduldet.