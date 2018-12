FDP will Hessen als Logistikstandort stärken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die FDP-Fraktion fordert von der Regierung, Hessens als Logistikstandort deutlich zu stärken. Als wichtigste Verkehrsdrehscheibe in Deutschland und Europa sei Hessen dazu prädestiniert, bei Logistik und Mobilität voranzugehen, sagte der FDP-Wirtschaftsexperte Jürgen Lenders am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Unter der schwarz-grünen Koalition würden jedoch wichtige Zukunftstrends und Innovationen verschlafen.