FDP will Sofortprogramm gegen Diesel-Fahrverbot in Frankfurt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einem millionenschweren Sofortprogramm will die FDP-Fraktion ein Diesel-Fahrverbot in Frankfurt noch abwenden. Das Programm soll ein Volumen von 100 Millionen Euro haben und fünf Punkte umfassen, erklärten Fraktionschef René Rock und Verkehrsexperte Jürgen Lenders am Freitag in Wiesbaden. Ziel sei, mit dem Maßnahmenkatalog eine kurzfristige und unmittelbare Wirkung zu erzielen.