FDP will mitregieren: Nicht unter Tarek Al-Wazir

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische FDP hat ihre Absicht bekräftigt, sich an der nächsten Landesregierung zu beteiligen. Gleichzeitig schloss der FDP-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat René Rock eine Regierungsbeteiligung unter Führung der Grünen weitgehend aus. «Tarek Al-Wazir als Ministerpräsident ist für uns sehr schwer vorstellbar. Das streben die Freien Demokraten nicht an», sagte Rock am Donnerstag in Wiesbaden und bezog sich damit auf aktuelle Umfrageergebnisse des ZDF Politbarometers, nach denen die Grünen bei der Wahl am 28. Oktober mit 22 Prozent die zweitstärkste Kraft im neuen Landtag werden könnten. In diesem Fall wäre rechnerisch eine Ampel-Koalition unter grüner Führung möglich.