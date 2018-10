FDP wirft Al-Wazir Versäumnisse bei Verkehrspolitik vor

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - FDP-Fraktionschef René Rock (FDP) hat den in Hessen mitregierenden Grünen Versäumnisse im Kampf gegen ein Dieselfahrverbot in Frankfurt vorgeworfen. Zwar fahre inzwischen der erste E-Bus in Hessen, doch der sei in Fulda unterwegs, sagte Rock am Montagabend in einer Diskussionsrunde im hr-fernsehen. Rock forderte mehr Investitionen in mehr Fahrzeuge und Infrastruktur für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Umrüstungen von Taxis und die Einführung eines neuen, schadstoffärmeren Treibstoffs.