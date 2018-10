Fährbetreiber müssen wegen Niedrigwassers baggern

Ingelheim/Oestrich-Winkel (dpa) - Viel Wasser haben die Rhein-Fähren in diesen Tagen wegen des extremem Niedrigwassers nicht mehr unter dem Kiel. Das schafft Probleme: An einigen Strecken mussten Bagger geordert werden, um den Grund zu vertiefen. «Wir beobachten das mit großer Sorge», sagte Michael Maul von der Fähre zwischen dem rheinhessischen Ingelheim und Oestrich-Winkel im Rheingau. Im vergangenen Jahr kam dort ein Baggerschiff zum Einsatz, in diesem Jahr musste ein Spezialbagger mit beweglichen Beinen her. Auch Albert Kraft von der Rheinfähre Landskrone zwischen Nierstein und dem südhessischen Kornsand nennt die diesjährige Lage extrem. Die Fährgemeinschaft Kaub meldete noch 70 Zentimeter Wasser unter dem Antrieb.