Faeser: Hessens Polizei muss attraktiver werden

Wiesbaden (dpa/lhe) - SPD-Generalsekretärin und Innenexpertin Nancy Faeser warnt vor einem starken Personalwechsel bei den Polizeidienststellen in Hessen Großstädten. «Je größer die Stadt, desto mehr Versetzungsgesuche gibt es», sagte Faeser am Dienstag in Wiesbaden nach einem Besuch von 24 der insgesamt 121 Polizeidienststellen im Land. Das liege teils an den höheren Ansprüchen an den Polizeidienst in den Ballungsräumen. Schuld sei aber auch der überhitzte Wohnungsmarkt mit sehr hohen Mietpreisen.