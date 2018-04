«Fahr Rad»!: Wie ein Verkehrsmittel die Stadt zurückerobert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die großen Städte ersticken am Autoverkehr und an den Abgasen. Das hat dem Fahrrad in den vergangenen Jahren weltweit eine große Renaissance verschafft. Eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt zeigt nun, wie das Rad eine verbindende Rolle zwischen Verkehrsplanung und Stadt- und Landschaftsarchitektur spielen kann.