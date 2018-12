Fahrdienst-Vermittler Uber kehrt nach Frankfurt zurück

Das Unternehmenslogo des Fahrdienstleisters Uber am Hauptquartier der Firma. Foto: Christoph Dernbach/Archiv

Das Unternehmenslogo des Fahrdienstleisters Uber am Hauptquartier der Firma. Foto: Christoph Dernbach/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Fahrdienst-Vermittler Uber ist fortan auch wieder in Frankfurt aktiv. Über die App seien verschiedene Dienste des Unternehmens ab Mittwoch in der Mainmetropole nutzbar, sagte Deutschlandchef Christoph Weigler der «Bild»-Zeitung. Besonders Touristen und Geschäftsleute nutzten die Uber-App, sagte Weigler der Zeitung, beide Gruppen seien in Frankfurt stark vertreten.