Fahrer beim Aussteigen auf der Autobahn erfasst und getötet

Büttelborn (dpa) - Ein Mann ist auf der Autobahn 67 in Hessen nach einer Panne aus seinem Auto ausgestiegen, von mehreren Fahrzeugen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Wagen habe am Donnerstagabend komplett dunkel auf dem Seitenstreifen nahe Büttelborn gestanden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Der Fahrer sei nach ersten Erkenntnissen von drei vorbeifahrenden Autos erfasst worden, wie genau es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar. Auch die Identität des Toten musste noch geklärt werden.