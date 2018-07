Fahrer bleibt mit Auto in Fußgängerdurchgang stecken

Michelstadt (dpa/lhe) - In einem nur für Fußgänger vorgesehenen Durchgang ist ein Fahrer im südhessischen Michelstadt mit seinem Auto stecken geblieben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 33-Jährige nach einer Hochzeitsfeier am Samstagabend erheblich betrunken losgefahren. Im Auto hätten sich noch seine Frau, zwei Kinder und eine weitere Person befunden.