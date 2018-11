Fahrer in Lastwagen kommt durch Gasvergiftung ums Leben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vermutlich wegen des fehlerhaften Gebrauchs eines Gaskochers ist der Fahrer in einem Lastwagen in Frankfurt ums Leben gekommen. Ermittlungen zufolge starb der 58 Jahre alte Mann an einer Gasvergiftung, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Demnach war Gas aus der Kartusche des Kochers geströmt. Womöglich habe der Mann mit dem Gerät Essen zubereitet. Gefunden hatten ihn Feuerwehrleute im Frankfurter Stadtteil Fechenheim. Sie waren am Montag wegen einer ungeklärten Geruchsbelästigung alarmiert worden.