Fahrer von blutverschmiertem und beschädigtem Auto gefunden

Friedewald (dpa/lhe) - Nachdem ein blutverschmiertes und stark beschädigtes Auto in Osthessen aufgefallen ist, ist der Fahrzeughalter gefunden worden. Ein Jäger entdeckte den 33-jährigen Polen am Mittwochabend in einem Wald bei Friedewald an einem Hochsitz. Der verletzte Mann war ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Bad Hersfeld am Donnerstag berichtete. Ermittelt wird wegen eines möglichen Kapitalverbrechens.