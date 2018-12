Fahrer wird ohnmächtig: Unfall mit führerlosem Laster

Stadtallendorf (dpa/lhe) - Weil sein 58-jähriger Fahrer plötzlich bewusstlos wurde, ist ein 40 Tonnen schwerer Sattelzug führerlos über eine Bundesstraße im Landkreis Marburg-Biedenkopf gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam der Laster am Montagmorgen auf der Strecke von Stadtallendorf in Richtung Kirchhain nach links von der Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Er prallte gegen eine Leitplanke, an der er mindestens 100 Meter entlangrutschte. Laut Polizei streifte der Sattelzug daraufhin einen entgegenkommenden Lastwagen.