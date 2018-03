Fahrgast schlägt und tritt auf Busfahrer ein

Aarbergen/Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein aggressiver Fahrgast hat in einem Bus auf den Fahrer eingetreten, ihn geschlagen und auch mehrere Schulkinder verletzt. Der Mann war am Mittwochmorgen in einem Ortsteil von Aarbergen im Rheingau-Taunus-Kreis in den Bus eingestiegen und hatte angefangen, sich einen Joint zu drehen. Wie die Polizei in Wiesbaden weiter mitteilte, hatte der Fahrer ihn bei einem Halt des Busses darauf angesprochen. Der Fahrgast habe völlig die Fassung verloren und den Busfahrer angegriffen. Schließlich sei er aus dem Bus gerannt. Tatverdächtig ist nach ersten Ermittlungen ein 22-Jähriger aus Aarbergen. Zur Art der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.