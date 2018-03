Fahrradfahrer angefahren: Tatverdächtiger gefasst

Hanau (dpa/lhe) - Ein Autofahrer hat auf der Oderstraße in Hanau mit seinem Wagen einen Fahrradfahrer angefahren und ist anschließend geflüchtet. Eine Verkehrsteilnehmerin habe den 48-jährigen Radler am Samstagabend schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen sehen und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Polizisten konnten wenig später einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen ausfindig machen und festnehmen. Ein Bluttest soll klären, ob der Mann alkoholisiert war. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat ein Strafverfahren eingeleitet. Der verletzte Radfahrer wird in einem Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr besteht nicht.