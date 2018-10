Fahrradfahrer stirbt nach Unfall

Darmstadt (dpa/lhe) - Knapp zwei Wochen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 77-jähriger Radfahrer im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei kollidierte er in Darmstadt beim Überqueren einer Straße mit einem abbiegenden Fahrzeug. Der Fahrradfahrer stürzte und kam ins Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich am 4. Oktober im Stadtteil Eberstadt. Am Dienstag starb der Mann an seinen Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.