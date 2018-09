Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Schwalbach am Taunus (dpa/lhe) - Ein Fahrradfahrer ist in Schwalbach am Taunus (Main-Taunus-Kreis) nach einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verunglückt. Der Mann sei am Mittwochvormittag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar. Das Alter des Opfers wurde zunächst nicht genannt. In dem Auto habe ein älterer Mann gesessen, erklärte der Polizeisprecher.