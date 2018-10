Fahrradfahrerin bei Unfall in Bad König schwer verletzt

Bad König (dpa/lhe) - Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Bad König (Odenwaldkreis) schwer verletzt worden. Die 29-Jährige sei am Donnerstagnachmittag auf ein Auto aufgefahren, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit. Nach ersten Erkenntnissen habe die junge Frau übersehen, dass der Wagen vor ihr anhielt. Sie prallte gegen das Fahrzeug und musste den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.