Fahrradfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Alsbach-Hähnlein (dpa/lhe) - Eine 83-jährige Fahrradfahrerin ist am Montag in Südhessen beim Überqueren einer Landstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der nach Polizeiangaben mutmaßlich männliche Fahrer habe Fahrerflucht begangen. Er ließ die Frau am Unfallort in Alsbach-Hähnlein (Kreis Darmstadt-Dieburg) liegen und fuhr in Richtung des Ortsteils Hähnlein weiter, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik geflogen. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Unfallfahrer ein, der mit einem größeren, dunklen Auto unterwegs sei.