Fall Susanna: Ali B. wegen neuer Vorwürfe vor Haftrichter

Wiesbaden (dpa) - Der mutmaßliche Mörder der 14-jährigen Susanna aus Mainz muss an diesem Donnerstag (5.7.) ein weiteres Mal vor dem Haftrichter erscheinen. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Mittwoch. Die Ermittler haben einen zweiten Haftbefehl gegen den 21 Jahre alten Iraker beantragt, der seit fast vier Wochen wegen des gewaltsamen Todes von Susanna in Untersuchungshaft sitzt. Er soll zweimal ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt haben.