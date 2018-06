Fall Susanna: Pistorius warnt vor «Spaltpilzdebatte»

Quedlinburg (dpa) - Nach der Tötung der 14-jährigen Susanna warnt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius vor Verallgemeinerungen. «Das ist ein schreckliches Verbrechen, die Tat eines Einzelnen», sagte der SPD-Politiker am Freitag in Quedlinburg am Rande eines Treffens mit seinen Länderkollegen. «Und wir müssen uns davor hüten, daraus eine gesellschaftliche Spaltpilzdebatte entstehen zu lassen, weil das gefährlich ist für unser Zusammenleben.»