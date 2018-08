Falsche Fotos in Bußgeldbescheiden: Keine Zahlungen

Kaufungen/Kassel (dpa/lhe) - Wegen falscher Fotos in Bußgeldbescheiden kommen 1840 geblitzte Autofahrer in Nordhessen straffrei davon. In fast allen versandten Bescheiden seien die Fotos anderer Temposünder abgedruckt worden, teilte die Gemeinde Kaufungen (Landkreis Kassel) am Montag mit. Ursache sei ein Fehler in der digitalen Datenverarbeitung durch einen IT-Dienstleister. Die Fahrer waren Ende Juli auf einer Bundesstraße bei Kassel in einem Tempo 70-Bereich geblitzt worden. Die Bescheide seien mittlerweile für ungültig erklärt worden. Zuvor hatte die «Hessische/Niedersächsische Allgemeine» (HNA) über das Thema berichtet.