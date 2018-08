Falsche Polizisten bestehlen ausländische Touristen

Wetzlar/Butzbach (dpa/lhe) - Falsche Polizeibeamte haben an Autobahn-Parkplätzen in Mittelhessen ausländische Touristen bestohlen. Sie hätten unter einem Vorwand deren Geldbeutel durchsucht und sich dabei insgesamt mehrere hundert Euro geschnappt, teilte die Polizei in Gießen am Montag mit. Am Sonntagnachmittag hatten sich die Täter an der Autobahn 5 bei Butzbach gegenüber einer britischen Familie als Ermittler auf der Suche nach Schmugglern ausgegeben. Etwa um die gleiche Zeit wurde ein Pärchen aus Italien an der Autobahn 45 nahe Wetzlar das Opfer ähnlicher Machenschaften. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.