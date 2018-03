Falsche Polizisten holen Mülltonne voll Geld ab

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Als Polizeibeamten verkleidet haben Trickbetrüger eine hohe Geldsumme von einer älteren Frau erbeutet. Nach Angaben der Polizei riefen sie am Montag bei der 77-Jährigen unter dem Vorwand an, ihre Wohnung würde ausgespäht. Die Täter gaben vor, die Frau vor einem bevorstehenden Verbrechen schützen zu wollen. Sie boten an, das Hab und Gut der Frau in Sicherheit zu bringen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie wiesen ihr Opfer telefonisch an, das im Haus befindliche Bargeld abholbereit in einer Mülltonne zu deponieren. Die 77-jährige hob zusätzlich Geld von der Bank ab. Sie legte es in die Tonne, die die Täter unerkannt abholten. Erst als die Dame mit den richtigen Beamten telefonierte, flog der Schwindel auf.