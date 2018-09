Falsche Wahrsagerin beklaut 53-Jährige

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine falsche Wahrsagerin hat in Frankfurt eine 53-Jährige um 1000 Euro bestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bot sie ihrem Opfer am Dienstagnachmittag an, aus ihrer Hand zu lesen. Die Betrügerin packte den Geldbeutel und die Halskette ihrer vermeintlichen Kundin in ein Tuch, schnürte es zusammen und spielte ihr vor, daraus die Zukunft lesen zu können.