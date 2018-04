Falscher Polizeibeamter gefasst: Rentner wurde misstrauisch

Otzberg (dpa/lhe) - In Südhessen ist ein falscher Polizeibeamter festgenommen worden. Der 38-Jährige habe von einem älteren Mann Geld abholen wollen, teilte die Polizei in Darmstadt am Freitag mit. Der in Otzberg (Landkreis Darmstadt-Dieburg) wohnende Senior war von Telefonbetrügern angerufen worden. Diese erzählten ihm, er solle sein Geld von der Bank abheben und sicherheitshalber dem angeblichen Polizisten geben. Der Mann wurde jedoch misstrauisch und alarmierte am Donnerstag die richtige Polizei. Nach der Festnahme erhielt die Polizeistation einen Anruf vermutlich ebenfalls von den Telefonbetrügern. Diese bezichtigten den älteren Herrn einer Straftat und lösten daraufhin einen erneuten Polizeieinsatz aus.